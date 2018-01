»Der Preis für widerständiges Handeln steigt«

Ihr Mandant Christian R. hat am Dienstag die bisher höchste Strafe der mehr als 25 abgeschlossenen Verfahren gegen G-20-Gegner kassiert: dreieinhalb Jahre für den Wurf einer angeblich abgebrochenen Bierflasche. Hatten Sie damit gerechnet?

Ich habe damit gerechnet, dass der Mandant trotz seiner Erklärung, nichts geworfen zu haben, unverhältnismäßig hart verurteilt werden würde. Dabei haben allerdings dreieinhalb Jahre weit außerhalb meiner Vorstellung gelegen. Allerdings gehört es bei diesem Gericht eigentlich zum Erwartbaren, das genau das passiert.

Hinter dem Urteil steht der in linken Kreisen berüchtigte Hamburger Amtsrichter Johann Krieten, der beim ersten G-20-Prozess den Niederländer Peike S. wegen zweier Flaschenwürfe zu 31 Monaten Haft verurteilte. Was geht in Krieten vor?

Das müssen Sie Herrn Krieten fragen. Man kann aber den Eindruck gewinnen, dass besonders krachende Urteile die mediale Aufmerksamkeit auf die mit diesen Urteilen ja immer verbund...