Lesbische Mütter: Bis in die 90er entrechtet

Die Diskriminierung lesbischer Frauen in der Bundesrepublik ist ein Kapitel, das noch seiner Aufarbeitung harrt. Bislang standen, gerade im Zusammenhang mit dem Kampf der Opfer des Paragraphen 175 um Rehabilitierung und Entschädigung, vor allem verfolgte Männer im Mittelpunkt von Artikeln und Dokumentarfilmen.

Jetzt will die Historikerin Kirsten Plötz die Schicksale von Lesben dem Vergessen entreißen, die in der alten Bundesrepublik und auch noch nach dem Anschluss der DDR massives Unrecht erlitten haben. In Rheinland-Pfalz hat sie einen Aufruf an weibliche Opfer staatlicher Homosexuellenverfolgung gestartet. Recherchen haben ergeben, dass es »von den 1950er Jahren bis weit in die 90er Jahre hinein übliche Praxis« war, »Müttern die Kinder zu entziehen, wenn sie lesbische Beziehungen hatten«, sagte Plötz der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch.

In einem bereits 2012 in Mainz veröffentlichten Bericht des rheinland-pfälzischen Frauen- und Familienministeriums...