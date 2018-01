Regieren mit Zahlen

Die US-Bundespolizei Federal Bureau of Investigation (FBI) veröffentlicht immer gegen Ende des Jahres unter dem Titel »Uniform Crime Reporting Program« (UCR) ihren Bericht über die Kriminalitätsstatistik der USA aus dem Vorjahr. Aus der Taufe gehoben wurde dieses »Einheitliche Programm der Kriminalitätsstatistik« von der International Association of Chiefs of Police. Diese Vereinigung war bereits 1893 von 47 US-Polizeichefs gegründet worden. 1929 schuf sie das UCR-Programm, »um dem Bedürfnis nach einem Zugriff auf zuverlässige einheitliche Kriminalstatistiken für die Nation nachzukommen«. So beschreibt es jedenfalls das FBI rückblickend auf seiner Website. Ab dem Jahr 1930 erhielt die Bundespolizei dann höchstselbst den Regierungsauftrag, diese statistischen Daten zu sammeln, zu archivieren und ihre systematische Auswertung regelmäßig zu veröffentlichen.

Bis heute dient das UCR-Programm der Orientierung aller US-Strafverfolgungsbehörden sowie den im weite...