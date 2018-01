Radeburg verschläft Zille-Geburtstag

Das kann kein Zufall sein: Stolz verkündet Radeburg auf seiner Homepage »Schlafmützenball am 20. Januar ausverkauft«. Die sächsische Kleinstadt (unweit von Dresden) begreift sich als »Zille-Stadt«, weil der berühmte »Milljöh«-Zeichner dort geboren wurde – am 10. Januar vor 160 Jahren. Aber von diesem Geburtstag bekommen die Radeberger nichts mit. Es sei denn, man ist parteilose Bürgermeisterin wie Michaela Ritter, die in Berlin am Mittwoch im Zille-Museum mit Hein-Jörg Preetz-Zille, dem Urenkel des berühmtesten Sohnes der Stadt Radeburg »das Zille-Jahr« einläutete.

Zumindest hätte man in Radeburg im Heimatmuseum den Fernsehfilm »Pinselheinrich« (DDR 1979 mit Kurt Böwe als Zille aufführen können, und die ...