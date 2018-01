Immer häufiger Land unter

Der Hochwasserschutz muss nach Ansicht von Experten in Deutschland und vielen anderen Regionen der Welt erheblich erweitert werden. Ohne Verbesserungen wie Deichausbau, veränderte Baustandards, besseres Flussmanagement und Siedlungsverlegungen werde sich die Zahl der von Hochwasser und Überschwemmungen besonders stark betroffenen Menschen bis in die 2040er Jahre von derzeit etwa 100.000 auf rund 700.000 erhöhen, prognostizieren Forscher um Sven Willner vom Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK) in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag für das Fachblatt Science Advances.

»Wir waren überrascht, dass selbst in hochentwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist«, sagte Mitautor Anders Levermann, Leiter...