»Sie lehnt Reformen nicht ab, zeigt aber Grenzen auf«

An diesem Sonntag werden Linke verschiedenster Gruppen in Berlin auf die Straße gehen, um die 1919 ermordeten Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu ehren. Zu denken wäre dabei nicht nur an die Taten der Revolutionäre, sondern auch an ihre Schriften. Das wollen wir an dieser Stelle tun – und über Luxemburgs 1899 erschienenes Werk »Sozialreform oder Revolution?« sprechen. Ein Text, den man noch heute mit Gewinn lesen kann?

Er ist von einer unglaublichen Aktualität. Ich selbst habe ihn erst nach der Wende gelesen. Ich hatte mich zuvor vor allem mit Marx, Engels und Lenin beschäftigt. Rosa Luxemburg galt in der DDR als eine großartige politische Figur, gelesen wurde sie weniger. »Sozialreform oder Revolution?« war dann – nach 1989 – ihre erste Schrift, die ich las. Als ich mich nun erneut mit dem Text beschäftigt habe, fiel mir nach wiederum einem Vierteljahrhundert Kapitalismus auf, wieviel von ihm noch heute stimmt. Luxemburg schrieb etwa schon ...