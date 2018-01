Streiks werden ausgeweitet

In der Tarifauseinandersetzung der Metall- und Elektroindustrie droht die Gewerkschaft mit einer härteren Gangart, sollten die Unternehmer bis Ende Januar nicht einlenken. »Dann sehen wir, ob es Sinn macht weiterzuverhandeln, ob es ganztägige Warnstreiks geben wird oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks«, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Mittwoch der Passauer Neuen Presse. Vor neuen Tarifverhandlungen an diesem Donnerstag will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. »Wir haben mit den Warnstreiks begonnen und werden diese in den nächsten Tagen noch steigern«, betonte Hofmann.

Am Mittwoch legten erneut Tausende Metaller bundesweit die Arbeit zeitweise nieder. Die Schwerpunkte lagen in Bayern und im Südwesten – darunter bei Daimler, beim Lastwagenbauer MAN, bei mehreren Autozulieferern sowie beim Siemens-Konzern. Am Vor...