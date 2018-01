Rote Shoppingqueen

Nirgends sonst in Deutschland wird sonntags so viel eingekauft und gearbeitet wie in Berlin. Seit 2009 legt die Hauptstadtregierung acht Termine im Jahr fest, an denen die Geschäfte auch am siebten Tag in der Woche öffnen können. Dazu kommen zwei Sonntage, die die einzelnen Stadtbezirke etwa aus Anlass eines Firmenjubiläums oder Straßenfestes als Termine für Shoppingevents bestimmen können. Den Richtern am Berliner Verwaltungsgericht (VG) geht das zu weit. Ende Dezember stuften sie den Sonntagsverkauf zur anstehenden Agrarmesse »Grüne Woche«, zum »Berlinale«-Filmfestival sowie zur Internationalen Tourismusbörse (ITB) per Eilentscheidung als rechtswidrig ein. Der große Publikumsandrang allein rechtfertigte die fragliche Regelung nicht. Ob die Läden geschlossen bleiben, ist damit aber nicht ausgemacht. Der Senat mit Vertretern von SPD, Grünen und Die Linke ficht den Beschluss vor höherer Instanz an.

Bezeichnenderweise macht mit Elke Breitenbach eine Senator...