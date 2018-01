Systemversagen auf dem Land

»Wir müssen abrüsten«, fasste Barbara Unmüßig die Empfehlungen zusammen, die im aktuellen »Fleischatlas« gegeben werden. Gemeint ist: Halbierung des Fleischverzehrs in der Bundesrepublik – er liegt derzeit bei 59 Kilogramm pro Kopf und Jahr – und eine erhebliche Reduzierung der Zahl der gehaltenen Nutztiere in bestimmten Regionen. Den Bericht zu den Auswirkungen industrieller Tierhaltung auf Umwelt, Gesundheit und die Lage von Kleinbauern in Entwicklungsländern stellte Unmüßig, Mitglied im Vorstand der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, am Mittwoch in Berlin vor, gemeinsam mit Hubert Weiger, Chef des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Er enthält neben einer vorwiegend nationalen Bestandsaufnahme die genannten und einige weitere Vorschläge, unter anderem für eine Neugestaltung der EU-Agrarpolitik.

Unmüßig benannte die Senkung des Konsums tierischer Proteine als wesentliche Voraussetzung für dessen weltweite Begrenzung. Die sei dringend nötig für d...