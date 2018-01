An den Futtertrögen

Zum Jahreswechsel ist die Nummer 117 des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) erschienen. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe – wie könnte es anders sein – trägt den Titel »Angekommen – Die extreme Rechte ist im Bundestag«. Mit dem Einzug der AfD als drittstärkste Partei ins Parlament sind wir Zeugen einer Zäsur geworden. Was diese bedeutet, versuchen AIB-Autoren in verschiedenen Beiträgen nachzuzeichnen. Der banalste, aber vermutlich bedeutendste Faktor dürften die Finanzmittel sein, auf welche die AfD aufgrund ihrer verschiedenen Wahlerfolge im Bund, Europa und den Länderparlamenten in den nächsten Jahren zugreifen kann. Es wird geschätzt, dass der Partei und ihrem Personal nun rund 400 Millionen Euro an Steuergeldern zustehen. Daher trägt der erste Artikel den passenden Titel »Rangeln vor den Futtertrögen«. Hier fasst Paul Liszt die Ergebnisse des letzten Bundesparteitags der AfD in Hannover zusammen. Machtkämpfe in der Partei, wie beispielsweise darum, wel...