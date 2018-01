Gäbler, Schindler

Als die Plauenerin Dorit Gäbler Anfang der 60er Jahre an der Berliner Schauspielschule studierte, verdiente sie sich mit kleinen Fernsehrollen etwas dazu. Den Durchbruch beim Publikum brachte ihr die Titelrolle im Lustspiel »Gib acht auf Susi« (1968/69). Neben ihren Theateraufgaben in Karl-Marx-Stadt und Dresden blieb sie bis 1987 eine vielbeschäftigte (oft singende) Darstellerin vor der Kamera, seither ist sie es nur noch sporadisch.

Auf der Kleinkunstbühne fühlt sich Gäbler aber auch ganz wohl. Sie spielt Programme, in denen sie etwa in die Rollen von Marlene Dietrich oder Hildegard Knef schlüpft (in diesem Monat u. a. in ihrer Wahlheimat Dresden und in Warnemünde, im Februar z. B. in der Oper Chemnitz). Die Vielseitige hat Lessing und Kleist gespielt, war aber auch eine umwerfende Eliza in »My Fair Lady«. Seit 1966 hat sie zahlreiche Schallpla...