In der romantischen Tonalität

Die süßesten Melodien sind die ungehörten, behauptet der Dichter (John Keats in diesem Fall). Für Filmmusik mag dies besonders gelten. Sie sei dann am besten (wirksamsten, manipulativsten), wenn man sie kaum bewusst wahrnehme, heißt es. Da sei eine ähnliche Psychologie am Werk wie beim Einkaufen im Supermarkt: Man nimmt immer mehr mit, als man braucht, bekommt so gut wie gar nix mit und spätestens an der Kasse irgendwie doch die volle Breitseite.

Es gibt freilich Filmmusik, die sich in den Vordergrund spielt. Nicht nur in Musicals oder weil sie selbst Träger schwerer Zeichen ist wie etwa die Hank-Williams-Lieder in »The Last Picture Show« (Die letzte Vorstellung, Peter Bogdanovich, 1971). Im Vordergrund steht manchmal auch auskomponierte »eigentliche« Filmmusik – der »Score«. Ein offenkundiges Beispiel ist die »Star Wars«-Musik von John Williams. Bereits bei ihrem Ersterscheinen 1977 signalisierte sie die Wiederaufnahme eines überkommenen Stils (der 1930e...