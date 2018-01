Damaskus unter Beschuss

Am Dienstag ist die Damaszener Altstadt von mehreren Granaten getroffen worden. Die Geschosse, die unweit des vorwiegend von Christen bewohnten Viertels Bab Tuma einschlugen, wurden von bewaffneten Gruppen aus östlichen Vororten der syrischen Hauptstadt abgefeuert. Auch die Seitun-Kirche wurde getroffen. Zwei Kirchen in Bab Tuma waren bereits am Montag von einer Rakete schwer getroffen worden.

Der Beschuss ist eine Reaktion auf eine Offensive der syrischen Armee und ihrer Verbündeten: Russland, Iran und die libanesische Hisbollah. Sie gehen östlich von Damaskus und im Grenzgebiet der Provinzen Idlib und Hama gegen die verbliebenen bewaffneten Gruppen vor. Nahe der Hauptstadt gelang es den Regierungstruppen in der Nacht zu Montag, einen von der ehemals Al-Nusra-Front genannten Fatah-Al-Scham-Front und ihren Verbündeten gezogenen Belagerungsring um ein Militärdepot zu durchbrechen. Gleichzeitig konnten auch zwei Getreidemühlen unweit der Armeebasis wieder u...