60.000 Arbeiter im Warnstreik

Zehntausende Industriearbeiter haben am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Sie folgten einem Warnstreikaufruf der IG Metall. Nach Angaben der Gewerkschaft beläuft sich die Zahl der Beteiligten auf 60.000. Hintergrund des Arbeitskampfes ist die Weigerung der Unternehmer, auf die Tarifforderungen nach mehr Lohn und der Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeitverkürzung einzugehen. Verhandelt wird für 3,9 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie.

Zum Warnstreik hatte die IG Metall in zwölf Bundesländern aufgerufen. Der Gewerkschaft zufolge legten allein in Nordrhein-Westfalen etwa 32.000 Kollegen aus 140 Betrieben die Arbeit nieder. »Die größte Aktion gab es in Köln mit mehr als 12.000 Warnstreikenden aus sechs Betrieben«, teilte sie mit. Gegenüber den Warnstreiks zu Beginn dieser und während der vergangenen Woche weitete die Gewerkschaft ihren Kampf damit deutlich aus. Zuvor seien etwa 20.000 Beschäftigte auf die Straße gegangen.

Gestreikt wu...