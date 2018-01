Religion und Kühe

Religion spielt bei erschreckend vielen Menschen immer noch oder schon wieder eine Rolle im Leben. Fragen Sie doch mal Ihre Freunde, wer noch in der Kirche ist? Warum Philosophen ihre Gedankengebäude lieber nicht auf den Schultern alter Heiliger errichten sollten, darüber informiert Herbert Böttcher in »rotten system! rotten world? ›Es rettet euch kein höheres Wesen...‹ – aber irgendwie doch Religion? Zur philosophischen Flucht in paulinischen Messianismus« (Mi., 8 Uhr, FSK). Der ausgestrahlte Vortrag wurde am 15. Oktober 2017 beim Exit!-Jahres­seminar in Mainz aufgezeichnet.

Mit den Herausforderungen in der mehr oder weniger abgehängten Provinz beschäftigt sich Christian Hussel in seinem Krimi »Das Kuhrennen« (SWR 2016; Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Hier wird das jährliche Wettlaufen der herausgeputzten Huf- und Hornträger von einer kleinen Gemeinde im süddeutschen Raum in die Eventkultur des 21. Jahrhunderts überführt. Mit internationalen Investoren, der Vers...