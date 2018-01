»Es wird mehr Kriegseinsätze geben«

Das Verteidigungsministerium will für die Bundeswehr neue Helikopterdrohnen anschaffen. Die Linke kritisiert die geplante Hochrüstung mit autonom handelnden und unbemannten Tötungsmaschinen. Wie weit ist diese Entwicklung schon fortgeschritten?

Die Bundesregierung plant aktuell den Einstieg in eine neue Gewichtsklasse von Drohnen. Es geht um sogenannte Helikopterdrohnen. Der Fachbegriff lautet VTOL UAV, »Vertical take-off and landing unmanned aerial vehicle«, zu deutsch: »Senkrecht startendes und landendes unbemanntes Luftfahrzeug«. Sie können über einem Aufklärungsobjekt schweben. Bisher nutzt die Bundeswehr hauptsächlich klassische Starrflügel-UAV, die nur aus größerer Distanz beobachten können, sowie sehr kleine und nur bis zu drei Kilo schwere Quadrokopter. Die Marine will jetzt die neuen Helikopterdrohnen anschaffen, die ein Abfluggewicht von bis zu 150 Kilo haben und mehr Aufklärungsgerät laden können. Das Bundesverteidigungsministerium hatte Ende 2...