Lauter Gute-Laune-Bären

Auch am Tag zwei der Sondierungen zwischen CDU/CSU und SPD für die mögliche Neuauflage einer großen Koalition (Groko) zeigten sich die Beteiligten betont optimistisch. Von »guten Fortschritten« berichtete Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montag vormittag. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte schon am Vorabend im Namen aller drei Parteien geäußert, die Unterhändler hätten »ernsthafte, konzentrierte, aber auch offene Gespräche« geführt. Alle hätten den »festen Willen«, bis zum Donnerstag ein Ergebnis vorzulegen.

Viel steht für den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz auf dem Spiel. Nach Informationen von Bild soll er vergangene Woche im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer geäußert haben: »Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende.« Noch am Abend der Bundestagswahl hatte Schulz eine Neuauflage der Groko ausgeschlossen, jetzt verbindet er mit ihrem Zustandekommen sein politisches Schicksal. Die...