Märchenerfinder in Uniform

Im Fall Oury Jalloh geht der langjährige Ermittler, Oberstaatsanwalt Folker Bittmann, inzwischen von einem Mord aus. Er benannte der Tötung und Brandstiftung verdächtige Polizisten und ein Motiv: Die Täter könnten am 7. Januar 2005 versucht haben, bei dem Asylsuchenden Verletzungsspuren zu verwischen, die Misshandlung, mindestens unterlassene Hilfeleistung offenbart hätten. Und: Sie hätten wohl das Aufrollen zweier weiterer ungeklärter Todesfälle im Polizeirevier Dessau verhindern wollen: 1997 war der wegen eines mutmaßlichen Verkehrsdelikts festgenommene Hans-Jürgen Rose kurz nach der Entlassung aus dem Gewahrsam an inneren Verletzungen gestorben. Es gab Hinweise auf schwere Gewalt durch Polizeibeamte. 2002 fanden Beamte den wohnungslosen Mario Bichtemann tot in derselben Zelle, in der Oury Jalloh gut zwei Jahre später verbrennen sollte. Der 36jährige hatte einen Schädelbruch erlitten. Die Fälle Bichtemann und Jalloh weisen erschreckende Parallelen auf.

