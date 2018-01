Looking for Lenin

Seit der »großen Krise« ab 2007 wird wieder intensiver über Marx geredet. Mancher Philosophieprofessor hat neuen Mut gefasst und zeitweilig Marxismus-Seminare veranstaltet. Auch gab es die erfreuliche »Kapital«-Lektüre-Bewegung – und zwar nicht nur an den Universitäten. Dennoch haben diese begrüßenswerten Bemühungen nicht zu einer umfassenden und produktiven Beschäftigung mit dem kommunistischen Klassiker geführt. Gegenwartsanalysen auf marxistischer Grundlage sind zumindest in der Bundesrepublik genauso selten, wie sie es in den letzten drei Jahrzehnten waren.

Statt dessen wird nicht selten versucht, heterogene, oft sogar antimarxistische Positionen in den Marxismus einzuschmuggeln. Das ist beispielsweise bei der sogenannten neuen Marx-Lektüre der Fall, die karrierekonform Marx ohne Praxisperspektive interpretiert. Auch im »Historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus« wird beispielsweise im direkten Gegensatz zur Marxschen Auffassung postuliert, dass ...