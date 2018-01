Ich finde, man muss unterscheiden, ob man nur ein paar Gewohnheiten hat oder wirklich in seinem Trott festsitzt. Gewohnheiten sollen ja gut sein. Sie bieten »Struktur in einem immer mehr von Reizen überfluteten Alltag«. Das habe ich mir gemerkt. Damit kommt man immer gut an, wenn man so was mal fallen lässt.

Ich habe das so verstanden: Wenn man gleichzeitig Fernsehen guckt und das Radio anhat und mit seiner Schwägerin telefoniert und Chips isst, wird das einfach zuviel und hat keine Struktur. Deshalb macht man es sich besser zur Gewohnheit, eine Reihenfolge einzuhalten, also: Erst zu Ende Fernsehen gucken und die Chips dabei aufessen, weil das in dem Sinne zusammengehört und dann das Radio anstellen und die Schwägerin anrufen, damit nicht alles einander überflutet und man davon ständig gereizt ist.

Ich finde allerdings, wenn man gew...