»C’était notre France« titelte am Montag die Tageszeitung Le Parisien. France Gall, französische Chansonikone, war am Tag zuvor gestorben und der Titel doppeldeutig wie so vieles im Leben der Sängerin. »Notre France«, damit war sie selbst gemeint, aber auch das Land – »unser Frankreich«, das Frankreich der 60er, 70er und 80er Jahre vor allem, das die am 9. Oktober 1947 im zwölften Bezirk der Hauptstadt Paris unter dem Namen Isabelle Gall Geborene nicht nur in ihren Liedern verkörperte.

Vom Vater, dem Komponisten und Musiker Robert Gall, schon früh in die Kulissen des französischen Showbusiness geschoben, geriet das Mädchen von 15, 16 Jahren quasi gegen ihren Willen ins harte Musikgeschäft. Sie habe damals »das Gefühl gehabt, ständig vergewaltigt zu werden«, sagte sie Jahre später in einem ihrer wenigen Zeitungsinterviews. Ein Hinweis, der die Zusammenarbeit des Teenagers mit dem Liedermacher Serge Gainsbourg bestens beschreibt. Der böse Serge und die argl...