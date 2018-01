IG Metall bringt unbefristeten Streik ins Spiel

Die IG Metall hat die Möglichkeit von regulären Streiks ins Spiel gebracht, sollten die Unternehmer der Metall- und Elektroindustrie weiterhin nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft eingehen. Im Südwesten steht in dieser Woche die dritte Runde der Tarifverhandlungen an. Gebe es wieder keine Bereitschaft der Unternehmer, über die Anliegen der Beschäftigtenorganisation zu sprechen, werde es »extrem schwierig, nur mit Warnstreiks durch die Tarifrunde zu kommen«, sagte Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. Er verwies damit auf die Möglichkeit, dass die IG Metall die Verhandlungen für gescheitert erklären und über unbefristete Streiks abstimmen lassen könnte.

Zitzelsberger betonte, den Ton nicht verschärfen zu wollen. »Aber ich will schon deutlich sagen: Wir brauchen nicht noch eine fünfte, sechste, siebte, achte Verhandlung, um uns im Kreis zu drehen, sondern wir brauchen am Donnerstag ein klares Signal von den Arbeitgebern, dass sie an einer Lösung zum Them...