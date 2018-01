Fünf Tage lang wollen CDU, CSU und SPD sondieren. Knapp fünf Monate nach der Bundestagswahl soll am Freitag bekanntgegeben werden, ob es zu formellen Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition, zu einer Minderheitsregierung oder aber zu Neuwahlen kommt.

Am Sonntag vormittag trafen sich zunächst die Vorsitzenden und die Chefs der Bundestagsfraktionen der beteiligten Parteien in der SPD-Bundeszentrale, anschließend wurde in Arbeitsgruppen weiterdiskutiert. Vor dem Auftakt zeigte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) optimistisch, nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen mit den Sozialdemokraten eine »stabile Regierung« bilden zu können. CSU-Chef Horst Seehofer tat kund, er gehe in »bester Stimmung« in die Unterredung. Merkel und SPD-Chef Martin Schulz hoben hervor, Deutschland müsse »wichtige Reformen« angehen. In den nächsten Tagen werde man »sehr zügig, sehr intensiv« arbeiten, kündigte die Kanzlerin an.

Schulz sprac...