»Kurden werden zum Spielball von Interessen«

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu besuchte am Sonnabend seinen deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel in Goslar. Weshalb macht es Sie misstrauisch, wenn die Außenminister beider Staaten das politische Verhältnis von Türkei und Deutschland wieder versuchen zu verbessern ?

Das Problem ist doch: Die türkische AKP unter dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat jene diplomatische Krise zwischen beiden Ländern im vergangenen Jahr erst bewusst heraufbeschworen. Mit den Verhaftungen von deutschen Journalisten und Menschenrechtlern in der Türkei hat sie für kritische Stimmung gesorgt. Zudem hatte die Politikerriege in Ankara die deutsche Bundesregierung mit Nazivergleichen überzogen: Als Reaktion darauf, dass diese im Ap ril 2017 eine von Erdogan gesteuerte umstrittene Wahlpropaganda auf deutschem Boden nicht mehr hatte dulden wollen, da letzterer so darauf abzielte, das Verfassungsreferendum für sein Präsidialsystem in der Türkei durchzuboxen. All...