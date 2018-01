CSU hofiert Orbán

In Vorbereitung auf die am Sonntag beginnenden Sondierungsgespräche mit CDU und SPD beriet die CSU-Bundestagsfraktion am Freitag im bayerischen Kloster Seeon über ihre Verhandlungsstrategie. Sie beschloss unter anderem ein fünfseitiges Papier, in dem sie die weitere Aushöhlung der Flüchtlingsrechte verlangt. Gefordert wird darin unter anderem die Kürzung von Sozialleistungen für Asylbewerber, die fortgesetzte und unbefristete Verweigerung des Familiennachzugs für Geflüchtete und Abschiebungen nach Syrien.

Bereits am Donnerstag hatte der britische Wirtschaftsminister Gregory Clark den Christsozialen einen Besuch abgestattet und sich für enge Zusammenarbeit der bayerischen Wirtschaft mit der des Vereinigten Königreichs ausgesprochen. Am Freitag begrüß...