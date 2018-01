Der Kreis soll sich schließen

Dem US-Zirkuspionier P. T. Barnum (1810–1891) wird ein Bonmot zugeschrieben, das fortan aller Unterhaltungskunst als Leitlinie dienen sollte: »There’s a sucker born every minute.« (Jede Minute wird ein Trottel/ Säugling geboren). »Greatest Showman« ist eine Musicalversion seines Lebens, ein Vehikel für Hugh Jackman in der Titelrolle, Regiedebüt des Werbefilmers Michael Gracey mit Songs der »La la Land«-Komponisten Justin Paul und Benj Pasek.

Barnums Werk hatte klare Richtlinien: a) Freunde, es geht um die Kohle und b) Humbug ist die größte Kunst von allen. (Zu den von ihm publizierten Büchern gehörten »The Art of Getting Money« und »The Humbugs of the world«).

Er war u. a. Journalist, Verleger und Herausgeber, Schausteller, Impresario, Hochstapler, Spekulant und wurde schließlich in seinem Heimatstaat Connecticut sogar (erfolgreicher) Politiker. Ein Geschäftsmann wie aus feuchten liberalen Träumen, ein Kosmopolit und Universalist des Geldes und der Täusch...