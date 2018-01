Um den Bau eines Autobahnanschlusses zum Terminal 3 des Frankfurter Flughafens zu ermöglichen, plant dessen Betreibergesellschaft Fraport die Rodung des Treburer Oberwaldes. Bürgerinitiativen rufen für Sonntag zum Protest dagegen auf. Was hat die Fraport AG genau vor?

Fraport will östlich des Frankfurter Flughafens im Januar erneut Wald vernichten. Zwischen Zeppelinheim und Walldorf sollen sechs Hektar Mischwald fallen, um den Anschluss des im Bau befindlichen dritten Flughafenterminals an die Autobahn 5 zu schaffen. Mehr als 2.000 Hektar Wald sind bereits verloren. Fundamente des Terminals 3 stehen. Zuerst war eine Eröffnung im Jahr 2023 vorgesehen. Jetzt aber macht insbesondere Ryanair Druck: Der Flugsteig G zur Abfertigung für Billigflieger soll früher fertig sein. Dazu muss man wissen, dass die Rhein-Main-Region schon jetzt durch Lärm und Abgase belastet ist. Deshalb wurde die Genehmigung für den Ausbau nur unter der Voraussetzung erteilt, dass in Fra...