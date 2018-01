Momo und der Zeitdiebstahl

Worum geht es einem Unternehmen wie Facebook? Der Selbstdarstellung nach darum, den Nutzern die Möglichkeit zu verschaffen, sich mit möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Dabei wird geflissentlich unterschlagen, dass der Ursprung des »sozialen« Netzwerks in einer Mobbing-Website liegt, die der Student Mark Zuckerberg entwarf, damit »Kerle Mädchen bewerten und mit Nutztieren vergleichen konnten« (Andrian Kreye).

Ums Vergleichen und Bewerten geht es bei Facebook nach wie vor. Der geheime Algorithmus des Unternehmens führt Gleichgesinnte zusammen und honoriert Beiträge, die bei möglichst vielen Nutzern starke Emotionen auslösen. Dadurch wird eine Empörungsdynamik begünstigt, die zum viel diskutierten Problem der »Fake News« und »Hassbotschaften« führt.

»Facebook arbeitet so, weil es von der Überzeugung geleitet ist, jedem exakt das zu zeigen, was der will, um ihn möglichst lange im System zu halten und damit Geld zu verdienen«, schrieb ...