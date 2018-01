Spezielle Verhältnisse

In dem Buch »Kiezgeschichte. Friedrichshain und Kreuzberg im geteilten Berlin« fragt der Historiker Hanno Hochmuth nach den Vor­aussetzungen der Gentrifizierung in diesen Stadtteilen, die einst durch die Mauer getrennt waren und 2001 zu einem Bezirk zusammengelegt wurden. Es geht in dem Band um das Wohnen, die Kirche und das Vergnügen, außerdem darum, wie in Ost und West der »Kiez« erfunden wurde.

Bei den Bundestagswahlen 2002 bis 2013 kam der einzige direkt gewählte Abgeordnete der Grünen aus Frie­drichshain-Kreuzberg: Hans-Christian Ströbele. Man konnte das gut verstehen angesichts seiner Verdienste um die linke Bewegung, die von der Verteidigung von Mitgliedern der RAF vor Gericht über die Gründung der Taz bis zum Waffensammeln für die Guerilla in El Salvador reichten. Mit der Verteidigung grüner »Essentials« trieb Ströbele regelmäßig »Realos« wie Joseph Fischer zur Weißglut. Als er im Herbst nicht mehr antrat, gewann eine weniger bekannte Kandidatin d...