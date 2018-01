Wirtschaft auf Verschleiß

Auf den ersten Blick zeige sich die Wirtschaft in Deutschland »in einer hervorragenden Verfassung«. Das erklärten der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Gustav Horn, bei der Präsentation der Empfehlungen für die künftige Bundesregierung am Mittwoch in Berlin.

So sei der dringend notwendige Investitionsprozess endlich in Gang gekommen. Für 2018 sollen sieben Prozent mehr öffentliche Ausgaben in die Infrastruktur getätigt werden. Die Arbeitslosenquote liege offiziell bei »nur« 5,5 Prozent, womit 2,4 Millionen registrierte Lohnabhängige vom Arbeitsprozess ausgeschlossen wären. Die Lohnentwicklung übersteige mit einem Zuwachs von zwei Prozent die Preisentwicklung. Somit werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,3 Prozent steigen; die öffentliche Hand werde sogar einen Haushaltsüberschuss von 1,3 Prozent zurücklegen.

Doch auf den zweiten Blick zeigten sich Risse im wirtschaftlichen Gefüge, der...