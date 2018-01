Gräber selbst gestalten

»Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden?« (F. Nietzsche)

Ach Gottchen, der »Übermensch«? Da werden doch sofort alle linken Beißreflexe aktiviert! Der olle Nietzsche soll uns was über den Sozialismus lehren? Ich denke, ja, auch wenn dieser Mann mittlerweile mehr als feinsinniger Psychologe respektiert wird, als Denker, »der mit dem Hammer philosophiert«. Abgesehen von der unglaublichen Sprachgewalt des stirnrunzligen Schnauzbartes – empfehlen will ich unter anderem auch seine Gedichte – sticht bei den anderen Texten zuerst seine treffende Zeitkritik ins Auge. Sein Nihilismus führt zwar zu nichts (kleines Sprachspiel …), und nirgends bietet er ein geschlossenes Konzept einer realistischen Gesellschaftsveränderung an, aber als schonungslosen Verächter und Bloßsteller der grandiosen Mittelmäßigkeit und ideologischen Borniertheit des jungen Kaiserreiches und dessen preußischen Vo...