Gekaufte Politik

Verspätete Bescherung für die CSU: Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen erhielt die Partei die höchste Großspende aller deutschen Parteien im Jahr 2017. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM) überwies ihr 650.000 Euro. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Dienstag unter Berufung auf neueste Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung.

An die Spitze der Empfänger schaffte es die CSU trotz dieses beachtlichen Endspurts 2017 trotzdem nicht. Nach Angaben des Parlaments bekamen CDU und FDP im vergangenen Jahr die mit Abstand meisten anzeigepflichtigen Großspenden von Unternehmern und Vermögenden. Zuwendungen, die im Einzelfall die Höhe von 50.000 Euro überschreiten, müssen von den Parteien sofort an die Bundestagsverwaltung gemeldet werden und gelten somit offiziell als Großspenden. Zahlungen unterhalb dieser Marke müssen hingegen nicht angegeben werden. Der Bundestag veröffentlicht im Anschluss an die jeweilige Meld...