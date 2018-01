Störfeuer aus den eigenen Reihen

Nicht nur die politischen Alleingänge und aktuellen Spitzen der CSU gegen den möglichen Koalitionspartner SPD dürften der noch amtierenden Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel dieser Tage Kopfzerbrechen bereiten. Sie selbst wird mittlerweile aus ihren eigenen Reihen offen angezählt. So beschwor etwa der Zusammenschluss »Konservativer Aufbruch – CSU-Basisbewegung für Werte und Freiheit« am 28. Dezember auf seiner Facebook-Seite nicht weniger als »einen Neuanfang durch Abkehr von Merkels desaströsem Linkskurs«. Ihr Rücktritt sei »daher alternativlos«. Schon am 21. Dezember hatte der »Konservative Aufbruch« ebenfalls in dem »sozialen Netzwerk« bejubelt, dass »endlich auch immer mehr Wirtschaftsvertreter von Merkel« abrücken würden und bemäkelten, dass es unter ihrer Kanzlerschaft »keine nennenswerte Reform, die dem Wirtschaftsstandort Deutschland irgendwie genutzt hätte«, gegeben habe. »Anstatt echte Arbeitsplätze durch eine Reform der weltweit einzi...