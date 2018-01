Verdis guter Vorsatz

Vor den Verhandlungen um den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) im neuen Jahr hat der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Bsirske ein deutlich besseres Ergebnis als in den vergangenen Runden gefordert. »Wir brauchen im Abschluss ein höheres Niveau als bei den Tarifrunden der vergangenen Jahre«, so Bsirske am Montag. Die Verhandlungen für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen beginnen im Februar. Für die Angestellten der Länder gilt mit dem Tarifvertrag der Länder eine eigene Regelung.

Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft hatte bereits Tabellenerhöhungen von insgesamt sechs Prozent mit einer sozialen Komponente ins Spiel gebracht. Die Ausbildungsentgelte sollen demnach um mehr als sechs Prozent steigen. Außerdem soll es ein kostenloses Nahverkehrsticket geben. Verdi, der Beamtenbund DBB und weitere beteiligte Gewerkschaften wollen ihre konkreten Forderungen am 8. Februar präsentieren. Die Gespräche beginnen dann Ende de...