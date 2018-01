Angespannte Lage

Die jahrzehntelang vernachlässigte Provinz an der Grenze zum palästinensischen Gazastreifen zählt zu den ärmsten und am schlechtesten entwickelten Regionen Ägyptens. Während der Südsinai rund um den Urlaubermagnet Scharm Al-Scheich an die Spitze der Tourismusindustrie aufstieg, blieb der Nordsinai marginalisiert. Die hier lebenden Beduinen und die Zentralregierung begegnen einander bis heute mit Misstrauen. Angehörige der Volksgruppe dienen nicht in der Armee und werden vom Staat nicht als vollwertige Bürger anerkannt.

Kairo verfügt nur über eingeschränkte Souveränität im Sinai, die Halbinsel wurde im Zuge des Friedensabkommens mit Israel weitgehend demilitarisiert. Die Ab...