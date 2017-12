Attacke von rechtsaußen

Der Flüchtling Oury Jalloh wurde wahrscheinlich von Polizeibeamten ermordet. Davon geht inzwischen sogar der Dessauer Oberstaatsanwalt Folker Bittmann aus. Vieles deutet darauf hin, dass die Aufklärung über Jahre nicht nur von Polizei und Justiz, sondern politisch unterbunden wurde. Entsprechend hohe Wellen dürfte die geplante Gedenkdemonstration zum 13. Todestag des Opfers am 7. Januar 2018 in Dessau schlagen. Das missfällt Sachsen-Anhalts Rechtsaußenfront: Die AfD mobilisiert zu einer Gegenkundgebung. Sie will dem »linksautonomen Propagandaspuk ein Ende« bereiten, wie sie seit Donnerstag abend auf Facebook verbreitet.

Im Visier der rechten Hardliner und ihrer Sympathisanten steht die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh. Etwa 100.000 gespendete Euro steckte sie in selbst finanzierte Gutachten und zwang so die Justiz, weiter zu ermitteln. Die AfD wirft ihr vor, den Feuertod des in der Zelle an Händen und Füßen Gefesselten als »Politshow« zu »missbrauche...