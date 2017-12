Neue Belästigungsvorwürfe

Belästigungs- und Sexismusvorwürfe gegen einflussreiche Männer in Politik und Wirtschaft der Vereinigten Staaten haben in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Rücktritten und Rauswürfen geführt. Zu Weihnachten meldeten die Nachrichtenagenturen, Sam Haskell habe seinen Hut genommen, der Chef des Schönheitswettbewerbs »Miss America«. Zuvor hatte die Huffington Post E-Mails von Haskell und anderen Managern der Organisation mit sexistischen Sprüchen über ehemalige Gewinnerinnen des Wettbewerbs veröffentlicht. 49 frühere Schönheitsköniginnen hatten daraufhin in einem offenen Brief den Rücktritt des gesamten Miss-America-Führungsteams gefordert. Vergangenen Freitag suspendierten die Veranstalter des Wettbewerbs Haskell, der am Samst...