Gräber selbst gestalten

»Es mag jemand seinen eigenen Wert so hoch annehmen, als er will - wirklich bestimmt wird er nur durch das Urteil anderer.«

Thomas Hobbes

Sozialisten stehen heute vor dem Problem, dass sie Superhelden in spe sind. Alle dringenden Menschheitsfragen, ob Klima, Krieg, Hunger, Veganismus, Flucht oder die mit der Wirtschaft wachsende Umweltzerstörung, in der wir nichts anderes erblicken als die von Rosa Luxemburg vorhergesagte »Barbarei«, sollen gesellschaftlich gelöst werden. Und Herr Hobbes mahnt uns – ins Heute übersetzt –, realistisch zu sein. Auch wenn der Sozialismus einen Tatsachenzusammenhang abbildet, also »hergestellt« werden kann, und damit zum Objekt der Geschichte wird, setzt er in dieser Objektivierung voraus, dass die sozialen Träger der Geschichte, also die Subjekte, also wir, also du und ich, ihn in Ma...