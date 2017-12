Merkel-Nachfolge geklärt

Die Lobbyorganisation des deutschen »Mittelstands«, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW), scheint das reinste Meinungsforschungsinstitut zu sein. Nachdem man bereits im Vorfeld der Bundestagswahl eine Umfrage unter den Mitgliedern zu deren Forderungen an eine neue Regierung durchgeführt hatte (siehe jW vom 7. September), wurden nun erneut »mittelständische« Unternehmer zu ihren Befindlichkeiten und Wünschen befragt.

»In unsicheren Zeiten von Terror, Krisen und Krieg« habe sich die BRD wirtschaftlich zu einem »Hort der Stabilität« entwickelt, sagte BVMW-Präsident Mario Ohoven am Donnerstag bei der Präsentation der neuesten Umfrageergebnisse seines Verbands in Berlin. Allerdings nur wirtschaftlich. Politisch sehe die Situation ganz anders aus. »Der Mittelstand kann nicht nachvollziehen, warum es immer noch keine neue Regierung gibt«, so Ohoven. Das Land brauche aber »endlich eine handlungsfähige Regierung«, schließlich leide »der Mitte...