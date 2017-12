Erschreckende Brutalität

Obwohl erheblich weniger Asylsuchende in Deutschland leben als noch vor zwei Jahren, gibt es weiterhin täglich Pöbeleien, Einschüchterungen und brutale Gewalt gegen Geflüchtete. Am Donnerstag veröffentlichten die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und die Amadeu-Antonio-Stiftung in Berlin eine gemeinsame Chronik fremdenfeindlicher Vorfälle in diesem Jahr. Darin sind bundesweit 1.713 Straftaten dokumentiert.

Rassistisch motivierte Gewalt bleibe mit durchschnittlich vier Delikten pro Tag gegen Schutzsuchende und ihre Unterkünfte ein »flächendeckendes Problem«, erklärten die Organisationen. Besonders erschreckend sei die »Willkür und Brutalität«, mit der vorgegangen werde. So sei kürzlich in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ...