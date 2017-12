Komorowska, Sommerfeld

Ob sie noch mit Puppen spielt? Wahrscheinlich. Wie jung Maja Komorowska innerlich geblieben ist, weiß jeder, der beispielsweise gesehen hat, wie sie in einem ihrer letzten Filme, »Herz Herzchen« (2014) von Jan Jakub Kolski, als alte Ballettlehrerin im Nachthemd ein Mädchen unterrichtet. Komorowska, die am Sonnabend 80 wird, begann als Puppenspielerin und entwickelte sich zu einer weltweit angesehenen Charakterdarstellerin des polnischen Films und Theaters. Seit Anfang der 70er gehörte sie zu den bevorzugten Darstellerinnen von Großmeistern wie Krzysztof Zanussi (u. a. »Zwischenbilanz«, 1975) oder Andrzej Wajda (etwa als eins der »Mädchen vom Wilkohof«, 1979). In Ungarn filmte sie mit Gyöngyössy und Szábo, aber leider nur einmal 1973 bei der DEFA – in der E.T.A.-Hoffmann-Verfilmung »Elixiere des Teufels« als Äbtissin. Zur Familie ...