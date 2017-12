Stollen für den Raketenbau

Das Konzentrationslager Ebensee in Oberösterreich war ein Außenlager des KZ Mauthausen. Es lag im Salzkammergut, einem Gebiet, in das zum Kriegsende hin zahlreiche hochrangige Naziführer flüchteten. Erste Häftlinge waren im November 1943 nach Ebensee gebracht worden. Etwas außerhalb des kleinen Städtchens in den Nordalpen mit damals rund 9.000 Einwohnern wurden zunächst Wohn- und Werkstattbaracken errichtet. Von Anfang an versuchten die Nazis ihr Treiben zu verschleiern, indem sie dem Lager die Tarnbezeichnungen »Taube I«, »Dachs II« oder »Kalksteinbergwerk« gaben.

Konzipiert war das KZ Ebensee als SS-Arbeitslager. Zweck war die Errichtung riesiger Stollen, in denen Rüstungsforschung betrieben und Interkontinentalraketen entwickelt werden sollten. In den unterirdischen Fabrikhallen sollte die Arbeit der durch alliierte Luftangriffe zerstörten Raketenversuchsanstalt in Peenemünde fortgesetzt werden. Da sich der Ausbau der Anlagen verzögerte, gab man diesen...