Kalkofes Jahresrückblick – Fresse, 2017!

Viel gibt es nicht an diesem Verdauungstag. Aber paar Klassiker. Und das hier vielleicht als geeigneter Digestif.

Tele 5, 20.15

Auf Leben und Tod – Der Wald

Schon sehr hübsch, diese Reihe von Tierdokumentationen. In dieser Folge dringt der Planet-Erde-Produzent Alastair Fothergill in den Wald vor und zeigt das über Jahrtausende perfektionierte Versteckspiel zwischen Jägern und Gejagten. Hautnah erleben die Zuschauer Tiger, Harpyien, Schimpansen und Treiberameisen, wenn sie sich den Herausforderungen stellen, die das Jagen im Wald mit sich bringt. Vor allem die Schimpansen sind etwas gruslig, unsere so nahen Verwandten.

BR Fernsehen, 21.00

Eins, zwei, drei

C. R. MacNamara vertritt den Coca...