Holtz-Baumert, Noll, Chaplin

Nun kann es losgehen! Regisseur Mark Schlichter, der u. a. mit Olaf Schubert arbeitete, erhielt für sein Projekt der Neuverfilmung von »Alfons Zitterbacke« eine Förderung über 600.000 Euro. So viel durften die beiden früheren Adaptionen des Kinderbuchs von Gerhard Holtz-Baumert nicht kosten. Im DEFA-Film von 1965/66 spielte ein Junge aus Werder bei Potsdam den Pechvogel, heute Physiker, und in der DFF-Serie von 1986 einer aus Schwerin (der heute Intendant am Schauspiel Leipzig ist). Wer wird es 2018?

Autor Holtz-Baumert ist schon 1996 gestorben – am Montag wäre er 90 Jahre alt geworden. Der Berliner wuchs in einfachen Verhältnissen als Sohn eines Roten Matrosen von 1918 auf, wie er in seinem lesenswerten autobiographischen Roman »Die pucklige Verwandtschaft« 1985 aufgeschrieben hat. Bei ihm gewann er seine sozialistische Überzeugung und wurde Ende der vierzig...