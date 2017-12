Gräber selbst gestalten

»Wenn nicht das ganze Volk sich erhebt, stirbt die ganze Wahrheit.« Robespierre

Robespierre musste leider seinen Kopf lassen – und auch zwei Jahrhunderte nach seinem Tod ist an seine Rehabilitierung nicht zu denken. Schlimmer, in Paris sucht man vergeblich einen Robespierre-Platz oder wenigstens eine Gasse, die seinen Namen trägt. Seine Kopfab-Maschine, zur Rettung der Revolution aufgestellt, leistete zwar treue Dienste, musste aber der neuen Moral, d. h. der Moral des Großbürgertums weichen, zu der eher ein Mann wie Bonaparte passte, der die Massen mit seinen Kanonen niedermähte, um dann die Revolution mit seiner Kaiserkrönung abzuschließen. So wurde »das ganze Volk« durch einen Bonapartismus er...