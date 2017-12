»Persönlichkeitsrechte zählen nicht mehr«

Die Hamburger Sonderkommision (Soko) »Schwarzer Block« holt immer aggressiver gegen linke Aktivisten aus, die sich rund um den G-20-Gipfel im Juli in Hamburg an Gewalttaten beteiligt haben sollen. Erleben wir aktuell die größte staatliche und mediale Hetzkampagne gegen die politische Linke seit dem Ende der RAF?

Das sieht so aus. Auch die Machart von Abbildungen soll wohl entsprechende Assoziationen herbeiführen. Bemerkenswert ist, dass weder nach Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte, noch bei den NSU-Ermittlungen so umfassend nach mutmaßlichen Tätern gesucht wurde. Auch 72 Jahre nach der Niederlage des deutschen Faschismus steht der Feind in den Augen der Herrschenden links.

Das auf der Internetseite der Hamburger Polizei veröffentlichte Bildmaterial liefert kaum Belege für die Verdächtigungen gegen die Gesuchten. Trotzdem haben Medien wie Bild erneut Fotos von Protestierenden veröffentlicht. Sind grundgesetzlich verbriefte Rechte damit nicht vollk...