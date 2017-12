»Es profitieren die Besserverdienenden«

Wie ist das Regierungsprogramm zu charakterisieren?

Das Programm orientiert sich an der Leitlinie, die in anderen europäischen Ländern schon seit 30 Jahren die Politik prägen: »Mehr privat, weniger Staat« – und da insbesondere »weniger Sozialstaat«. Ziel von ÖVP und FPÖ ist es, die Staatsquote zu senken, also Einnahmen und Ausgaben des Staates zu verringern. Das folgt dem Motto »Mehr Geld in den Taschen der Bürgerinnen und Bürger« und vermeidet die Frage danach, in welchen Taschen dieses Geld landet. Ein fataler Fehler vieler, die sich in den vergangenen Jahren mit neoliberalen Ideologen auseinandergesetzt haben, war, dass sie nicht sofort gezeigt haben, dass jeder, der die Staatsquote durch Senkung direkter Steuern reduzieren möchte, zwingend für mehr Ungleichheit in einer Gesellschaft sorgt. Das ist ein logischer Zwang. Wenn Sie Steuern senken, profitieren immer jene mehr, die mehr Steuern zahlen – und das sind die Besserverdienenden. Das ist der rote F...