Durch Ströme von Blut

Soziale Kämpfe gab es bekanntlich schon in vorkapitalistischen Gesellschaften, auch im antiken Rom. Eine herausragende Rolle nahm der nach seinem Anführer Spartakus benannte Aufstand ein – weder die erste noch die letzte Revolte in der Sklavenhalterrepublik, aber die heftigste. Eine Armee von Aufständischen zog in den Jahren 73 bis 71. v. u. Z. durch Italien und besiegte in mehreren Schlachten Roms kampferprobte Legionen. Karl Marx schrieb im Jahr 1861 an seinen Freund Friedrich Engels: »Spartakus erscheint als der famoseste Kerl, den die ganze antike Gesellschaft aufzuweisen hat.«

Was wir über diesen Sklavenaufstand wissen, ist der römischen Geschichtsschreibung entnommen. In der Neuzeit nahmen sich überwiegend linke Historiker und Literaten des Themas an. Schon Lessing plante ein Stück über den Sklavenführer Spartakus, kam allerdings nicht über Anfänge hinaus. Die Romane, die den Stoff aufgreifen, sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Am bekannteste...