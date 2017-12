Endlich alle über einen Kamm scheren

Das sogenannte Gendermarketing wird vielfach kritisiert, etwa in Kampagnen des Vereins »Pink stinks«. Besonders intensiv wird es bei Kinderspielzeug praktiziert. Juristisch ist dergleichen aber nicht angreifbar. Anders sieht es aus, wenn beispielsweise Frauen für Produkte tiefer in die Tasche greifen oder für Dienstleistungen mehr bezahlen müssen als Männer, obwohl der Aufpreis durch keinerlei Unterschied in den Produkteigenschaften gerechtfertigt ist. Der Verdacht, dass vergleichbare Waren und Dienstleistungen in etlichen Fällen für das eine Geschlecht teurer bepreist werden als für das andere, wurde am Mittwoch von wissenschaftlicher Seite bestätigt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes legte in Berlin die Studie »Preisdifferenzierung nach Geschlecht in Deutschland« vor. Die Autorinnen, Maria Wersig und Iris an der Heiden, untersuchten mehr als 1.600 gleichartige Produktvarianten und 381 Dienstleistungen. Das wenig überraschende Ergebnis: Frauen we...