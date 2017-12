Eine Luftgitarre einpacken

Wer nichts kann, wird Säufer oder Verkäufer. Heißt es immer, aber in Wahrheit muss zumindest der Verkäufer viel können, vor allem abkönnen. Denn in so einer Handelseinrichtung soll er ständig der über Nichtigkeiten klagenden Kundschaft zu Diensten sein. Das ist die triste, die von einer noch tristeren unterbrochen wird, wenn an einem gänzlich unschuldigen Tag die Aufpasser, Kontrolleure und Antreiber auf Entdeckungsreise gehen. Sofort werden Unregelmäßigkeiten angeprangert, Schuldzuweisungen diskutiert und gemeine Gespräche geführt. Was noch vor kurzem mit einem kleineren Chef ausgehandelt wurde, wird nun plötzlich von diesen etwas größeren Chefschauspielern als Verfehlung hingestellt. Was entgegnet man da? »Natürlich, natürlich, habe ich doch schon immer gesagt«.

Zur Weihnachtszeit aber wird der Verkäufer in der Pfanne verrückt. Es sind einfach zu viele Kunden da und hindern die Verkäufer, in ihre Schlupflöcher abzutauchen. Sie müssen sich ganz dem Publi...